光寶集團創辦人宋恭源因疑似洩漏公司併購案消息給女性友人單雅文，涉及內線交易，2021年遭檢調搜索約談，但宋始終否認涉案。台北地檢署查出，原來是單女偷聽到宋的公務電話，並將訊息分享給胞妹單蕙文買股，11日將宋恭源不起訴，單女和其妹則依違反《證券交易法》起訴。

檢方起訴指出，基於單雅文、單蕙雯姊妹均已認罪，並各自繳回犯罪所得5985萬7195元、339萬2440元，因此起訴時也一併建請法院減輕其刑。

2019年4月間，宋恭源旗下敦南科技與美商達爾科技議定，由達爾收購敦南全部股份，收購案將再在同年5月27日通過，同年8月9日該併購案被公告於公開資訊觀測站，屬上市公司重大訊息。

檢方查出，單姓姊妹在上述5月27日至8月10日禁止交易敦南股票期間，因單雅文先前在2019年4月下旬某日，無意間偷聽到宋恭源跟達爾在電話中討論併購案，於是在同年6月21日至7月4日間、7月2日至7月31日間，進場買賣股票，合計不法獲利5985萬7195元；單蕙文則以同樣方式在6月28日至8月7日間進場，藉此不法獲利339萬2440元。