軍方1輛中型戰術輪車10日行經桃園市中壢區龍岡路三段時，行駛於內側車道變換至外側車道，與行駛在外側車道之直行轎車發生碰撞。（翻攝照片）

軍方1輛中型戰術輪車10日行經桃園市中壢區龍岡路三段時，行駛於內側車道變換至外側車道，與行駛在外側車道之直行轎車發生碰撞。網友則笑稱，全營要洞八了（指休假當日早上8時離營）。

軍方1輛中型戰術輪車10日行經桃園市中壢區龍岡路三段時，行駛於內側車道變換至外側車道，與行駛在外側車道之直行轎車發生碰撞。（翻攝照片）

警方表示，該輛軍車變換車道時，與其他車輛發生碰撞。現場無交通號誌，雙方酒測值為零，詳細原因有待進一步調查。