軍卡變換車道又出事 網見畫面笑虧：全營洞八！ 12:192022/03/11 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍方1輛中型戰術輪車10日行經桃園市中壢區龍岡路三段時，行駛於內側車道變換至外側車道，與行駛在外側車道之直行轎車發生碰撞。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軍方1輛中型戰術輪車10日行經桃園市中壢區龍岡路三段時，行駛於內側車道變換至外側車道，與行駛在外側車道之直行轎車發生碰撞。（翻攝照片） 軍方1輛中型戰術輪車10日行經桃園市中壢區龍岡路三段時，行駛於內側車道變換至外側車道，與行駛在外側車道之直行轎車發生碰撞。網友則笑稱，全營要洞八了（指休假當日早上8時離營）。 軍方1輛中型戰術輪車10日行經桃園市中壢區龍岡路三段時，行駛於內側車道變換至外側車道，與行駛在外側車道之直行轎車發生碰撞。（翻攝照片） 警方表示，該輛軍車變換車道時，與其他車輛發生碰撞。現場無交通號誌，雙方酒測值為零，詳細原因有待進一步調查。 國道1號三義北上車道小貨車追撞大卡車 小貨車司機死亡 奇蹟！台64快速道自撞翻車 男子跳10樓高架橋躲酒測僅輕傷 #軍車 #變換車道 #全營 #行駛 #外側車道 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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