大陸國務院總理李克強11日出席記者會並回答中外記者提問時表示，大陸宏觀經濟政策的標竿是按照6％來確定的。

李克強5日在人大開幕式上公布的政府工作報告將2022年GDP增長目標訂為5.5％左右。

李克強11日表示，2021年大陸經濟總量已經達到人民幣110多兆元，繼續增長可以說是在高基數上的增長。從世界範圍來看，這麼大的經濟體要保持中高速增長，本身就是很大的難題。

李克強表示，「剛才你提到我們今年確定5.5％左右的經濟增長目標是個雄心勃勃的目標。我記得，去年就是在這個記者會上，有記者問我，說你們定6％以上，6％這個目標是不是低了？我們不是沒有感覺到，因為上一年基數低，去年完全有可能實現8％乃至於更高的增長，但是我們還是確定增長6％以上，以上是開了口子，樂見其成。」

李克強又說：「我們宏觀經濟政策的標竿是按照6％來確定的，也就是說財政、貨幣、就業等政策都要圍繞著這個標竿進行，這就使得我們降低了赤字率，宏觀槓桿率穩中有降，這也為2022年應對新的挑戰預留了政策空間。」