陳建仁選新北？侯友宜：歡迎。（葉德正攝）

國民黨立委傅崐萁指出前副總統陳建仁可以選新北，並為2024暖身。新北市長侯友宜表示，有很多優秀人才願意為新北做事，他都蠻歡迎的，只要真心真意為新北，並做出成績，優秀好手他都非常歡迎。

侯友宜也說，他是新北市長，現在角色就是努力做好本分。