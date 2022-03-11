5日，日圓兌美元匯價一度貶到5年新低，對出口為主的日本車商應該是件好事。不料，豐田汽車卻傳出4月可能要減產約兩成消息。

隔夜美國2月CPI(消費者物價指數)增至7.9%並創40年新高，引發市場擔心通膨將大漲，美國10年期公債殖利率又一度升破2%。亞洲匯市11日交易時，美元兌日圓價位一度爆升至116.35左右，創2017年元月以來最高。

目前，美元兌日圓還是在116.32附近高檔盤旋。

過去一段時間靠著持續走貶的日圓，為出口為導向的日企增添不少競爭力，同時也趁機賺進不少外匯。尤其對當地車商而言，若不被它國要求調降售價的話，基本上可以賺得更多。

不過此時，市場卻傳出全球最大車商豐田汽車，馬上就要減產消息。

根據日媒中部經濟新聞(Chubu Keizai Shimbun)11日報導，豐田汽車已告知主要供應商，將從4月開始的3個月內，日本國內車廠都將要減少新車生產。據悉4月減產最多可能高達20%，5月大概少產10%，6月則是減5%。

業界猜測，供應鏈供貨問題因為俄烏衝突未解反而更加惡化，還有全球塞港持續下，貨源不穩加上時不時還會缺少生產料件，應該是豐田被迫還要減產主因之一。