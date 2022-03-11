美國證券監管機關對五家中概股下達「摘牌」的最後通牒，受此打擊，周五香港股市在大跌開出後一路下墜，目前恆生指數大跌近700點或3.32%，報20196.64點。國企股慘跌近5%，為6894.03點。

美國證券交易委員會（SEC）周四發布一份新名單，稱百濟神州、百勝中國、和黃醫藥、再鼎醫藥、以及盛美半導體等五家中國企業，必須在3月29日前向SEC提交「不必摘牌」的證明。該美國主管機關表示，基於《外國公司問責法案》(HFCAA)，如果外國上市公司連續3年不依照美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）要求提交審計報告，SEC有權讓這些公司下市。

受此打擊，在美國掛牌的這五檔中概股隔夜全面重挫。

恆生科技股目前崩跌8.83%，成份股全軍覆沒。萬國數據跌19%，跌幅最大。嗶哩嗶哩和攜程跌超過12%，快手跌近13%，舜宇光學和美團跌逾11%，騰訊跌6.4%。

京東集團上季虧損超出市場預期，股價跌逾17%，在藍籌股中表現最差。京東健康亦跌逾17%。

俄鋁重挫11%，該公司大股東En+Group老闆Oleg Deripaska遭英國政府列入制裁名單。