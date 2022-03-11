國內防堵Omicron變種病毒的檢測需求增加，居家快篩試劑與核酸檢測試劑貢獻推升下，國內基因檢測大廠金萬林(6645)2月營收及前2月營收雙創歷年同期新高，公司指出，即使防疫政策逐步放寬，檢測仍是防疫工作重要的一環，剛性需求不會減少，預期第一季營收可保持成長。

台灣現行健保雖然已加速給付多項癌症標靶藥物以及用藥前的伴隨式檢測，不過都是單一基因檢測，仍有錯失病人黃金治療期、病人的組織切片不足，以及重複用藥的問題。從醫療成本、效益及病人福祉各方面衡量下，健保署自去年即著手討論NGS檢測納入健保給付模式，日前健保署長李伯璋表示，已委託針對NGS進行估價，未來可望納入健保給付，預估不會只考慮單一癌別，要以更多病人受益角度思考。

金萬林的精準醫療分子檢測實驗室是國內少數以NGS技術獲得認證的LDTs，已陸續與各大醫療院所簽約合作，可提供癌症病人精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，做為醫生臨床診斷的用藥參考。一旦NGS癌症檢測納入健保給付，金萬林將可立即提供服務。

金萬林美國子公司Gene on Link LLC.實驗室，獲得美國聯邦醫療保險和醫療救助服務中心（The Centers for Medicare & Medicaid Services, 簡稱CMS）頒發之CLIA（Clinical Laboratory Improvement Amendments）認證證書，可執行高複雜度檢測，實驗室出具的檢測報告和結果數據，將可獲得美國醫療保險、醫療救助機構及FDA的認可。