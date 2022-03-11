【LIVE直播】人大今閉幕！俄烏戰爭議題成焦點 總理李克強發表談話

大陸國務院總理李克強今天（11日）上午舉行中外記者會。在回答台灣問題時，李克強重申，大陸對台的大政方針是明確的：堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑。他也承諾，大陸願意繼續和台灣同胞分享發展機遇，為到大陸來發展的台灣同胞提供同等待遇。

今天（11日）上午大陸全國人大閉幕後，大陸國務院總理李克強10時15分在北京人民大會堂三樓金色大廳出席中外記者會並回答中外記者提問。

台媒東森新聞雲記者提問，「在疫情持續蔓延、兩岸關係不確定、不穩定性增多的情況下，大陸方面將如何應對台海局勢、維護並且增進兩岸民眾的福祉？」

李克強對此表示，大陸對台的大政方針是明確的，他在政府工作報告中表述過，就是堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。

李克強表示，兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候都是割捨不斷的，大陸願意繼續同廣大的台灣同胞分享大陸的發展機遇，為到大陸來發展的台灣同胞提供同等待遇，為他們辦實事、解難事。只要兩岸同胞和衷共濟、團結向前，就一定能夠推動兩岸關係和平發展。