國民黨中常委選舉選風敗壞傳言不斷，繼換票、主席名單疑雲，再爆送紅酒、保健品各種賄選、送禮傳聞，被形容是近幾年選風最糟糕的一次，讓主席朱立倫動怒，考紀會辦不出來就送檢調。

知情黨內人士透露，中常委選風一直很壞，從李登輝任主席時就是這樣，而蔣總統時代的中常委都是有實權做事的人，與現在差異很大。但這次選舉事前沒有防範，事後大動作嚴查，反而破壞形象、得不償失。

而吳敦義任黨主席時，曾發生富商陳萬添募集大量人頭黨員，當時在選前召開廉政委員會，以有損黨譽取消陳的參選資格，讓外界看笑話、引發黨員不滿的風暴消弭於無形。

這次中常委選舉負面傳聞不斷，多位現任民代要求黨中央必須處理。媒體報導，前黨務主管認為今年中常委選舉是近幾次黨職選舉以來，選風最糟糕的一次。也讓主席朱立倫在9日中常會怒嗆「考紀會辦不出來就送檢調」。

有人點名前立委呂學樟，在選前請客吃飯還送禮，呂學樟在中央委員選舉時送紅酒，一次送兩瓶還附上競選文宣；黨代表爆料藥商王伯綸也曾在選舉前，贈送自家產品一條根貼布、牛樟芝。這樣的行為也是違反中常委、中央委員競選公約，以及黨章第36條損害黨譽。