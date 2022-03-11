宅神朱學恒去年9月改編廣告曲「綠油精」，邀請民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚一同唱「塔綠班」之歌，遭到綠營支持者控告3人涉嫌妨害名譽，但台北地檢署經檢視影片內容，認為歌詞中的「綠畜」一詞，沒有特定針對的對象，今依罪嫌不足將3人不起訴。對此，黃暐瀚得知消息的第一時間反應曝光，直言「是嗎，完全不知道有這件事」。

去年2021年9月，朱學恒邀請高虹安和黃暐瀚合唱「塔綠班」之歌，藉此譏諷民進黨支持者，並將影片PO在個人YouTube頻道上，引發網友論戰。有一綠營支持者認為受辱，對朱、高、黃三人提告妨害名譽，北檢經調查比對，認為「綠畜」一詞並沒有特定針對的對象，與妨害名譽構成要件不符，今依罪嫌不足將3人不起訴處分。

黃暐瀚今（11日）直播時，面對網友提問檢方不起訴後的感想，第一時間表示，「是嗎，完全不知道有這件事」，而且很多人都唱，他那時和朱學恒唱是應網友要求而唱，自己也唱了很多歌，不只有這一首。

針對「塔綠班」一詞引發的爭議，黃暐瀚認為，自己覺得「塔利班」、「塔綠班」應該還好，但是「綠畜」就比較尖銳，不過，他平常也不會這樣講話。對於自己遭到綠營支持者提告，黃直言，自己真的不知道，有這事發生？