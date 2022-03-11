大陸智慧型手機市況不佳，宏捷科(8086)前2月合併營收為4.28億元，年減38.29%，美系外資最新報告保守看待宏捷科前景，並調降宏捷科目標價至85元，宏捷科盤中股價下跌逾5%，失守100元關卡。

由於進入傳統淡季，且大陸智慧型手機終端庫存偏高，致使PA需求疲弱，宏捷科2月合併營收為1.81億元，年減45.62%，累計前2月合併營收為4.28億元，年減38.29%。

美系外資最新報告指出，由於大陸智慧型手機PA需求較我們原已悲觀的預估還要弱，宏捷科在過去兩個月已第3次下修2022年的目標，第2季及第3季恢復動能充滿新不確定性，致使2022年營收預估從年增0%到5%下修至年下滑15%到20%。

美系外資表示，市場對於宏捷科估值過高，並未考慮到宏捷科強勁的業務逆風，包括客戶對中國智慧手機PA的需求疲軟、隨著宏捷科設備安裝後開始確認折舊，2022年折舊費用年增50%、原材料成本上漲，以及供過於求定價能力減弱，預估2022年每股盈餘將年減40%，下修至每股盈餘2.53元，決定調降目標價，由103元下修至85元，重申「減碼」評等。