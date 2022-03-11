南俊國際(6584)公布去年財報，全年營收20.88億元，年增43％，營業毛利4.06億元，年增88％，毛利率由上年度14.86％提高到19.46％，營業利益由上年度0.05億元大幅成長到1.35億元，稅後淨利0.89億元，由虧轉盈，每股盈餘1.72元，董事會決議發放1元現金股息。

由去年上下半年觀察，上半年營收8.92億元，下半年大幅成長到近12億元，稅後淨利從上半年0.16億元，下半年則大幅成長至0.73億元，下半年EPS達1.4。

2021年受到台幣升值、運輸等因素，影響到毛利率表現。但近年來積極跨入工業電腦及伺服器導軌效益發酵，尤其成為北美一家伺服器品牌廠商伺服器供應鏈後，伺服器導軌新產品訂單在第三季正式出貨，加上去年整個市場需求攀升，全年毛利率仍呈現大幅成長，帶動營收及獲利擺脫2020年谷底，雙雙是2017年以來新高。

展望2022年，法人預估第一季全球伺服器出貨量達444萬台，季減4％，年增17％，優於季節性的表現，主要需求持續強勁，但預期在供給上第一季仍有IC、零組件長短料問題，部分雲端資料中心、品牌業者需求延至第一季到第二季陸續出貨，又以美系大型資料中心的雲端伺服器拉貨較強。

南俊國際原本去年第三季美系客戶今年將持續出貨外，新的A客戶產品今年也會正式量產出貨，前2月雖然只是舊客戶的訂單，但1、2月營收年增率分別達46％及35.9％，累計前2月營收3.32億元，年增41.7％，第一季繳出淡季不淡成績。此外，由於近期台幣貶值，去年深受台幣拖累，今年匯率有利情況下，上半年獲利將大幅優於去年同期，法人預期全年營收持續成長，獲利有望大幅超越2021年。