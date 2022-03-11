受俄烏戰爭及市場炒作影響，鎳期貨價格單日一度暴漲逾100%，鎳做為重要的電池原料之一，使近期電池廠及下游新能源車企業走勢均受到壓抑。中信投信表示，鎳價炒作為短期事件，鎳礦基本面為供過於求，對電池供應鏈影響有限，建議投資人可逢低布局電池相關ETF。

中信電池及儲能ETF（00902）經理人詹佳(峰)表示，近日鎳價暴漲主要起源於特定廠商炒作價格，由於俄國遭制裁使俄鎳無法進行交割，導致中國最大鎳礦生產商青山集團無法交割現貨，而市場傳出國際礦業巨頭嘉能可趁機抬升鎳價，軋空青山集團，目前倫敦交易所已宣布暫停鎳交易。而9日最新消息顯示，青山已調配充足現貨進行交割，後續事件可望落幕。

詹佳(峰)表示，此波鎳價飆漲已和基本面脫鉤，根據標普智庫預估，2022年至2025年鎳金屬呈現供給過剩現象，預計長期鎳礦價格相對可控。由於多數電池生產商與鎳礦商簽訂長期合約，手上仍多備有一至兩季庫存量，短期鎳價波動對成本衝擊相對有限。

詹佳(峰)強調中國2030年碳達峰、2060年碳中和的「雙碳」目標未變，兩會前夕更有多位龍頭企業代表催促政府加速鋰電池產業鏈升級，包括電池材料開採及電池回收系統等，目前寧德時代、億緯鋰能、格林美、華友鈷業等多家電池中上游廠也多已投入相關布局，對於整體產業動能相對看好。

近期原物料價格飆漲，已促使部分電池龍頭組裝廠針對上游原料進行整合布局，透過掌握上游來源，確保供給量穩定及原物料漲價風險，並以此深化護城河，預計未來電池廠仍將維持大廠恆大局面。