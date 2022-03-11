台中市梧棲區陳姓男子日前要騎車班時，發現機車不翼而飛，警方獲報後抵達現場，陳男指著身旁一部機車說「自己的車跟這台很相似」，警方研判應該是騎錯車，果不其然，其同事表示當晚天色昏暗趕著上班，鎖匙插上後騎著就走，結束一場騎錯車烏龍案。警方指出，老舊機車因鎖匙孔鬆動，使任何一把鑰匙皆能發動，應更換鎖頭避免造成損失。

梧棲區陳姓男子與同事機車外型及顏色極相似，車齡也相當，他前日晚間下班後將機車停放宿舍門口，隔日早上準備騎車上班時，發現機車不見，趕緊向警方報案。

清水警分局安寧所員警獲報到場後，發現宿舍門口停了不少機車，並詢問陳男其機車樣式，陳隨用手比著旁邊一部機車說「我的車就跟這部外型與顏色相似」，警方研判騎錯車可能性大，請他與同事確認。

果不其然，一名同事接到電話後驚覺自己騎錯車，表示當時清晨天色昏暗趕著上班，且兩台外型相似，才會一時糊塗騎錯車。對於「機車鑰匙竟能互通」，警方指出，由於機車老舊鑰匙孔較易鬆動，使任何一把鑰匙皆能發動，若發現機車鑰匙孔鬆動時，應更換新鎖頭。

安寧派出所長王凱政呼籲，舊款機車因鎖頭長年插拔鑰匙，致結構上磨損，偶有造成別把鑰匙也能發動車輛之情形，提醒民眾停放車輛時，保險起見應加上大鎖以防止遭竊，請民眾取車時再三確認是否為自己所有的車輛，避免再次發生類似情形。