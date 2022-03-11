台股權值股台積電（2330）今（11）日再度回挫12元，來到575元，暫時守住5日線574元，15兆元市值大關也再度丟掉，在台積電重挫，以及原物料股相繼傳出認列未實現避險損失下，市場群龍無首，加權指數再度跌破年線，早盤指數最低來到17,266點大跌167點，市場人氣大退潮，估計今天成交值僅有2,500多億元。

台股今天盤面上只有鋼鐵股、玻陶股及造紙股等傳產股，以及電子的資訊服務股等力守紅盤，其餘多出現跌勢，尤其半導體再度伴隨著美國費城半導體股而拉回1.6％以上，致電子股跌幅超過1％，台積電股價更顯疲弱，盤中最低來到575元跌12元，跌幅2％，成為今日拖累指數的最重要元兇。

外資對台積電出現連14日賣超，合計賣超高達389,825張，外資持股比率也掉到73.75％，續創10年新低。由於外資持續在台提款台積電及聯電晶圓雙雄等，致指數短期難以出現持續向上壓力，尤其年線上檔壓力不輕。

由於市場群龍失首，市場追價意願薄弱，電子股10日強彈，但量能不足，成交值占比只有47.73％，顯示只是跌深反彈行情，致今天馬上拉回，以至上午11點過後成交值只有1,600億元來看，今天全場成交值約只有2,500多億元，可能寫下今年來第三低量。