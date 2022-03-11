柚花飄香正是外出春遊好時節，瑞穗天合國際觀光酒店結合賞螢熱門景點，即日起至2022年4月17日推出大農大富賞螢趣住房專案，帶領旅客感受點點螢光飛舞的欣喜。此外，也針對55歲以上樂齡族，推出「樂齡泡湯遊一泊三食住房專案」，優惠價格加上升等為一泊三食，讓樂齡族輕鬆寫意享受慢遊的旅程。

每年三、四月之際，正是欣賞螢火蟲的最佳時機，距離花蓮熱門賞螢景點—大農大富森林園區約30分鐘車程的瑞穗天合國際觀光酒店，推出「大農大富賞螢趣一泊二食住房專案」，旅客可在入住當晚，搭乘專車前往大農大富平地森林園區賞螢；並於入住期間提供早餐、晚餐一泊二食、房內免費Mini Bar，在房內享受瑞穗黃金湯，酒店內跑跑甩尾車、旋轉木馬、金色水樂園、兒童超跑俱樂部等眾多免費設施。

「大農大富賞螢趣一泊二食住房專案」即日起接受預訂，雙人入住城堡精緻客房平日專案優惠價13,600元+10％起，另有四人房、六人房或八人房等多種房型可供選擇，其中最受親子客群喜愛房內設有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房平日四人優惠價24,300元+10％起，是帶著孩子賞螢的首選房型。

另個「樂齡泡湯遊一泊三食住房專案」，即日起至2022年6月30日接受預訂，專攻55歲以上樂齡族平日出遊的需求，提供週一到週四的平日優惠價，入住指定的莊園、格蘭別墅區房型，可享官網指定專案價再9折，雙人入住莊園精緻客房11,160元+10％起，專案含早餐、晚餐、房內免費Mini Bar，此外再加碼贈送午餐輕食券，可至美饌廣場兌換380元的餐點品項。