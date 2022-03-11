中天（4128）集團旗下永生11日宣布，旗下治療造血系統疾病、免疫系統疾病以及先天代謝性疾病的新藥RegeneCyte，已獲美國FDA通知進入藥證實質審查程序，最快可在明年1月取得藥證上市，有機會成為全球第一家取得臍帶血藥證的細胞治療公司。

永生的RegeneCyte是在今年1月以成功救治全球超過2,200例病患的真實世界數據（Real World Data），向美國FDA提出BLA（Biologics License Application）藥證申請，並在8日獲得FDA正式通知進入藥證實質審查程序。

RegeneCyte為異體應用臍帶血造血幹細胞，自1988年首次成功使用臍帶血治療范可尼氏貧血（Fanconi Anemia）患者以來，全球至今已有超過4萬例臍帶血成功移植案例。過去20年來，永生已提供超過2,200單位臍帶血細胞提供移植，即全球每20位接受臍帶血移植的患者就有1位是使用永生的RegeneCyte產品。

永生表示，RegeneCyte不僅符合國際醫學移植中心的品質標準，在安全性及治療效果上更備受全球超過350家醫學中心認可與信賴，包括國內外知名醫學中心，如：杜克大學醫學中心、洛杉磯加大醫學中心、林口長庚紀念醫院、台大醫院等都曾使用RegeneCyte進行移植治療。

永生是混合型（hybrid）細胞治療公司，同時具備細胞治療產品線與臍帶血公私庫資源。細胞治療產品線除美國FDA核准多國多中心二期脊椎損傷治療外，還有急性腦中風以及腦性麻痺等人體臨床實驗正在進行。今年將規畫進行癌症免疫治療。另外有近4萬筆公庫臍帶血登錄在全球骨髓捐贈協會（Bone Marrow Donors Worldwide）。

永生擁有豐富的華人血庫，配對成功機率高達九成以上。永生是以臍帶血細胞為核心，積極擴張更多細胞治療應用，讓永生獨有的血庫資源發揮「Saving Life」的目標。