知情消息人士表示，TikTok正接近與美國甲骨文（Oracle）達成一項協議，將其美國使用者的資訊存儲在甲骨文，同時中國母公司字節跳動將無法獲取這些資訊，希望借此解決美國監管部門對該短視頻應用資料完整性的擔憂。

路透報導，美國外資審議委員會（CFIUS）在一年半前要求字節跳動剝離TikTok，因擔心美國使用者資料可能被傳遞給中國共產黨政府。

2021年拜登接替川普成為美國總統後，這一命令沒有得到執行。不過消息人士表示，CFIUS繼續對TikTok的資料安全表示擔憂，字節跳動現在希望解決這個問題。

消息人士稱，目前還不清楚CFIUS是否會認為TikTok與甲骨文的合作將解決其所認定的國家安全問題。CFIUS所屬的美國財政部的發言人沒有立即回應評論要求。

甲骨文曾在2020年討論過收購TikTok的少數股權，當時ByteDance正處於美國要求其出售該應用的壓力之下。消息人士稱，根據新的合作建議，甲骨文將把TikTok所有美國使用者的資料存儲在甲骨文的資料伺服器上。目前TikTok部分資料存儲在Alphabet的Google Cloud上。

消息人士稱，根據協定將成立一個由數百人組成的美國資料專門管理團隊，負責保護美國使用者資訊，將其與字節跳動隔離開來。該團隊將由工程師和網路安全人員組成。消息人士補充說，兩家公司正在討論資料管理團隊自主運作，不受TikTok的控制或監督的架構。

消息人士補充說，TikTok同時也在探討與其他技術公司在防火牆和網路安全措施方面的合作。

TikTok發言人拒絕就與甲骨文的合作發表評論。該發言人在電郵中表示，「我們將繼續在資料安全方面進行投資，這是我們保護使用者及其資訊安全的整體工作的一部分。」