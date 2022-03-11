隨著俄烏戰事雙方陷入膠著，歐美考慮制裁俄羅斯油氣出口，使得歐洲布蘭特原油及天然氣大漲，股票指數傳統能源股雖受惠油氣上漲，但在市場避險情緒升溫下，漲幅還是相對受限，反觀潔淨能源產業近期不斷傳出利好消息，除受惠於市場憧憬能源轉型計畫，財報優於預期外，油價節節高升，也使得各國更加重視能源轉型計畫的推動與發展。

富蘭克林華美投信表示，全球最大的海上風電開發商沃旭能源（Orsted）日前釋出訊息，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）的天然氣供應，可能因制裁而中斷做準備，將把與俄羅斯天然氣公司合約的利潤，用於烏克蘭的人道主義援助。沃旭能源執行長Mads Nipper說，如果對俄羅斯天然氣實施制裁，沃旭能源可能會合法地違反合約，並將支持這一舉措，並說到不想與一個侵略性國家的國有公司賺錢。

歐盟委員會副主席兼氣候政策主席Frans Timmermans也提出更多加速歐盟降低對俄羅斯能源的方案細節，若徹底執行，在今年對俄羅斯天然氣的依賴將有望減少將近80％，長期下有望實現與俄羅斯能源脫鉤。

歐盟不只加快潔淨能源項部的建設速度外，富蘭克林華美投信指出，最新消息也顯示，將優先淘汰俄羅斯石油和煤炭，同時開發儲能系統和尋找新的能源供應商，透過聯合採購天然氣協議，降低成本及爭取長期合約。

加上國際能源署International Energy Agency（IEA）日前發布可立即實行的十項要點計畫，來減少歐盟對俄羅斯天然氣資源的依賴，同時增強歐盟天然氣網絡的彈性，並最大限度減少民生需求問題，預期可讓歐盟在一年內減少三分之一的俄國天然氣進口。

富蘭克林華美投信認為，歐盟方案將於近日提供給歐盟個各國領導人，無論因俄烏戰事導致傳統能源價格飆升，進而帶動能源轉型趨勢，或各國政府攜手追求的淨零碳排目標，都使得潔淨能源的長期趨勢更加確立，建議投資人掌握趨勢方向，長線布局潔淨能源並持續關注。