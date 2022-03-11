三位知情人士10日透露，大陸證券監管機構正從期貨經紀公司收集有關其客戶鎳空頭頭寸的資訊，以防範本周鎳價飆升帶來的溢出風險。知情人士還說，大陸監管機構「很擔心」。

路透報導，倫敦金屬交易所（LME）8日出手干預穩定鎳市，此前由於西方制裁威脅到主要鎳生產國俄羅斯的供應，鎳價創下每噸逾10萬美元的紀錄高位。鎳價連續三天飆升後，中國上海期交所10日暫停鎳期貨部分合約交易。上期所3月11日起將恢復鎳期貨部分合約交易。

其中一位消息人士說，由於鎳價大幅波動，中國證監會的地方證監局已經要求期貨經紀商提交有關他們有多少客戶持有鎳空頭頭寸的資訊。監管機構還要求轄區內的期貨經紀商提交有關對沖狀況的資訊，以及他們是否有鎳可供交割。

目前還不清楚在這些細節提交後，可能會採取什麼行動。

第二位消息人士表示，「監管機構很擔心」，因為如果他們的客戶無法滿足追加保證金要求，期貨經紀公司需要補上其虧空。另一位來自一家大型期貨經紀公司的消息人士稱，上海期交所直接聯繫了該公司，詢問了風險管理措施，以及一些交易鎳和煤炭的大客戶的情況。

上海申銀萬國期貨的分析師王雲飛表示，在中國，期貨合約價格的劇烈波動可能會使經紀公司蒙受損失。比如說，如果鎳價持續飆升，損失可能很快就會超過經紀商帳戶中的保證金存款。如果客戶未能補充保證金，而經紀商未能及時平倉，後者可能不得不蒙受損失。

9日的資料顯示，在上期所交易最活躍的鎳合約中，國泰君安期貨、中信期貨和瑞達期貨持有的空頭頭寸最大。

中國證券監管機構可以獲得每日交易量、每個經紀公司持有的某一特定合約的空頭和多頭頭寸等市場資料。但業內人士說，他們可能正試圖瞭解主要投資者的具體押注策略，因為他們試圖及早採取行動，避免集中押注殃及經紀公司。

第二位消息人士表示，在發達市場，期貨經紀公司會對客戶進行仔細的信譽查核。該消息人士補充，「在中國，開立期貨帳戶相對簡單」，這使得期貨經紀公司更加脆弱。