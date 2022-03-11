2月下旬爆發俄烏戰爭推升商品價格大漲，衝擊全球金融市場劇烈震盪，美股走勢震盪，根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂的衰退風險儀表板顯示，當月景氣燈號維持與元月相同，其中薪資增長呈現紅燈、貨幣供給為黃燈，其餘10項指標為持綠燈的擴張區，預期俄烏戰爭帶來的效果，可能會反映在未來的商品指標當中，目前評估俄烏戰爭對美國經濟的實質影響應屬可控。

富蘭克林證券投顧表示，預期今年美國經濟及企業獲利成長雖放緩但仍可望維持穩健，輔以市場已預先反應聯準會3月將啟動升息的預期，股市評價面也已出現調整，若地緣政治情勢緩解將激勵風險性資產反彈，建議投資人以靜制動靜待情勢明朗，核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡型基金，股票配置建議雙管並進，涵蓋防禦概念的基礎建設或公用事業產業型基金，及長線趨勢正向的科技產業型基金。

凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，俄羅斯入侵烏克蘭引發市場擔憂商業中斷，將影響美國經濟增長前景，烏克蘭及俄羅斯都不是美國的主要貿易夥伴，美國與兩國的貿易總額合計占2019年GDP的0.15％，但這並不意味著可以忽略不計潛在影響。俄烏戰爭對美國經濟造成的潛在風險有三個主要傳導機制，即全球能源價格上升；烏克蘭及俄羅斯是許多工業金屬和其他原物料的主要供應者，供應鏈中斷可能會對已經吃緊的汽車市場造成影響；與俄羅斯經濟聯繫更高的歐洲經濟放緩。

面臨高油價的潛在威脅，傑佛瑞．修茲認為，目前美國消費者的能源支出佔消費占比為2.5％，低於2011年至2014年平均的3.7％，當時油價平均為95美元，也遠低於1980年代最高曾達到6％的水準，儘管未來這比例可能隨油價上漲而上升，但效率提升及收入增加讓美國的消費者能夠更好地應對能源成本上揚的環境，代表美國消費及經濟增長可望比過去更有韌性。

另一方面，傑佛瑞．修茲分析，俄羅斯是歐洲第五大的進出口貿易夥伴，歐洲和英國是美國更重要的貿易夥伴，若歐洲經濟出現明顯放緩或衰退可能會對美國經濟成長帶來逆風，但回顧2012年歐洲經濟因主權債務危機出現衰退，當時也沒有導致美國陷入衰退，影響美國經濟的關鍵仍在於內需消費，目前評估俄烏戰爭對美國經濟的實質影響應屬可控。