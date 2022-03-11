高盛下修今年美國經濟成長的預測，稱俄羅斯入侵烏克蘭之後，原油等大宗商品價格飆漲將削弱其支出力道。

高盛將美國今年國內生產毛額（GDP）成長預測從3.1%調降至2.9%，將去年第四季美國實質GDP成長預測從2%下修至1.75%。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國期油價格已經上漲逾14%，做為全球基準的布蘭特期油價格上漲約15%。在大宗商品價格節節高升帶動下，美國2月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲7.9%，遠超出聯準會設定的2.0%目標，並創下40年來最大漲幅。

高盛在報告中指出，如果關鍵金屬的短缺導致美國生產受限，其經濟增長可能面臨更大的下行風險，該投銀預估美國明年經濟陷入衰退的可能性為20%～35%。

根據路透社在3月4日至9日所做的調查，受訪的經濟專家們預估美國今年1～3月GDP將成長1.6%，並將第二至第四季成長預測從2月預估的3.8%、3.2%和2.6%，分別下修至3.5%、3.0%和2.5%。此外，他們也將今明兩年美國GDP成長預測從3.7%和2.5%調降至3.6%和2.4%。

受訪經濟學家將美國本季的CPI年通膨率預測從2月預估的7.1%調升至7.7%，將今年全年CPI年通膨預測從5.0%上修至6.1%，為連續第10個月調升，並表示可能進一步上修美國通膨預測。

由於通膨持續高漲，受訪經濟學家認為聯準會在今年某個時候一口氣升息50基點（2碼）的可能性很高。

聯準會主席鮑爾上周在國會發表證詞時表示，基於俄烏戰爭和國際制裁帶來的高度不確定性，他傾向於在3月會議升息25基點（1碼），但如果通膨持續高漲，聯準會可能在今年晚些時候的「一次或多次」會議上升息超過25基點，必要時，可能將基準利率推升至2.5%以上的「限制性水準」。