在台股掛牌已經超過20年的紡織股大統新創，不斷將生產製程優化？近年來毛利率維持在2位數，怎樣能維持高毛利的績效？大統新創從改善機台設備，投注研發創新以及向品牌取經三大面向著手。大統目前資本額也才8億左右，和民國88年掛牌上市時的資本額相差不大，大統新創不急於擴增營收，而是先從增加產品附加價值拉高毛利率著手。以下是大統新創發言人洪憲忠專訪。

問:大統新創20餘年來歷經那些挑戰和變革？

答:大統最早從代工成品布染整和生產平織及針織布起家，1997年設織布廠，當時的Tricot（特力可得）布料非常搶手，這種經邊針織布，用於運動服飾，生產Tricot的機台從12台一路增加到最風光的20台，營收占比最高一度達到2成。但好景不常，1999年台灣發生921大地震之後，國外品牌客戶憂心供應鍊不穩定，因此轉單到東南亞，2000年開始台灣的紡織業快速外移，市場轉向越南和大陸，在台灣Tricot的終端需求突然消失。大統新創因此經歷了將近10年的震痛期。（編按：大統新創掛牌當年的營收為9.59億元，EPS為1.15元，ROA為8.04%，ROE為9.93%。但掛牌後的第二年，大統新創就轉盈為虧，EPS為-0.36元。從2000年到2007年間，大統新創的EPS大都虧呈現紅字。）

在2000年後的近10年間，北台灣的染整廠從數百家淘汰至不到50家，整個台灣的染整業除了因面臨紡織業外移壓力外，還有:環保意識抬頭，空污和水排放都要求很嚴，以及缺乏土地和第二代沒意願接班的問題。紡織染整業在台灣形成「K」型化，大者恆大，用低價搶單的業者最後都被迫離開市場或轉型，當年許多染整大廠紛紛將染整廠出租給同業，或者轉型到其他產業。

問：在如此競爭的環境下，大統新創怎麼逆勢突圍？

答:在2008年到2009年間，我們跨入了Outdoor機能布的領域，公司企業理念，「培育下一代、根留台灣、賺智慧財不賺勞力財」等經營方向明確下，公司積極汰換老舊機台，從歐洲引進先端的染整機台，生產高技術含亮的特殊布品，產品陸續獲得國際的認證，也因此拿下更多的國際Outdoor品牌客戶訂單，同時也淘汰過去低毛利率客戶，因為新廠建置成本高，不宜接低毛利率客戶訂單。（編按：大統新創自2008年起，獲利開始轉虧為盈，連續14年獲利均為正數，毛利率也持續成長，2019年毛利率為26.2%，2020年因新冠疫情及新台幣升值，毛利率略降到18%，2021年前3季毛利率為21.3%）