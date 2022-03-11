今年開春的第一場珠寶盛宴──義大利精品寶格麗（BVLGARI） Magnifica系列頂級珠寶與腕表展，即日至14日於台北101大樓88樓展出，總共展出350件、總價逾80億的珠寶腕表作品，總價打破往年紀錄，其中有30件作品是從未曝光的新作品，可見對台灣市場的重視。

寶格麗Magnifica系列Hypnotic Emerald祖母綠鑽石項鍊，主石為重達93.83克拉哥倫比亞祖母綠。（BVLGARI提供）

今年寶格麗珠寶展的主題為「Magnifica」，意指「壯麗」，為了呈現珠寶作品壯麗恢宏的氣勢，選用的寶石一顆比一顆碩大，而且色彩妍麗繽紛，例如Magnifica系列Hypnotic Emerald祖母綠鑽石項鍊，主石是一枚重達93.83克拉哥倫比亞祖母綠，作品以抽象手法勾勒靈蛇的優美曲線，繾捲守護著主石，象徵永生與女性魅力，該作品耗時1800小時打造，是寶格麗風格的代表作品。

寶格麗Magnifica藍寶石戒指，主石是29.88克拉喀什米爾矢車菊藍藍寶石，要價5億元。（BVLGARI提供）

另一件鉅作是重達29.88克拉的喀什米爾矢車菊藍藍寶石戒指，喀什米爾藍寶石是藍寶石界的極品，數量稀少，大克拉的寶石更是少見，英國凱特王妃手中佩戴黛妃生前留下來的藍寶石婚戒，也只有12克拉，這顆近30克拉的藍寶石戒指稱得上稀世珍寶，要價5億元，據悉開展當天已有VIP鎖定這只戒指，有可能會留在台灣。

寶格麗Magnifica系列Hypnotic Emerald祖母綠鑽石戒指，主石為逾14克拉哥倫比亞祖母綠。（BVLGARI提供）

寶格麗Magnifica系列祖母綠鑽石耳環 。（BVLGARI提供）

大克拉數的鉅作還包括Imperial Spinel項鍊，主石是一顆重達 131.21克拉的pinkish red尖晶石，重量全球排名第四，由於前3 顆都被皇室收藏，此為唯一流入市面的最大顆尖晶石，色調偏浪漫的亮粉紅色，在27顆總重達84.29克拉的祖母綠圓珠、總重51.5克拉鑽石的圍繞下，宛如一朵盛開的玫瑰，要價5.5億元。

寶格麗Serpenti Baroko彩寶神秘表，設計靈感源自巴洛克風格花園的階梯。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列K金鑽石項鍊，蛇首以鑽石鑲飾，並以祖母綠為蛇眼。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列珠寶向來是品牌辨識度很高的珠寶作品，一款以骨董Serpenti項鍊為靈感打造的K金鑽石項鍊，以蛇麟般的K金組件一節一節連成柔軟的頸鍊，蛇首以鑽石鑲飾，並以祖母綠為蛇眼，展現唯美精緻的精湛工藝。

除了令人嘆為觀止的壯麗不凡、氣勢恢宏的珠寶作品，寶格麗的珠寶神秘表結合了品牌最引以為傲的珠寶工藝與製表技術，也是展場的美麗亮點，首度來台展出的Serpenti Baroko彩寶神秘表，靈感源自巴洛克風格花園的階梯，鑲滿了祖母綠、帕拉依巴碧璽、粉紅剛玉、紫色剛玉等各色華麗寶石，需耗費工匠600小時精心打造，十分講究且細緻。

寶格麗Serpenti系列K金鑽石項鍊，蛇首以鑽石鑲飾，並以祖母綠為蛇眼。（BVLGARI提供）

一款華麗寬版手鐲的Magnifica系列Serpenti珠寶神秘表，設計靈感源自埃及豔后的手鐲，主石是一顆14.62克拉蛋面切割的紅碧璽，掀起即是時計，充滿趣味。

寶格麗Octo Roma Barocko超薄陀飛輪腕表，搭載寶格麗BVL 268 Finissimo機芯和飛行陀飛輪，以彩寶鑲嵌巴洛克風格表盤。（BVLGARI提供）

獲得無數國際腕表大獎的寶格麗Octo超薄系列腕表，也推出奢華進階版的高複雜功能表，其中Octo Roma Carillon Tourbillon藍色鈦金屬鐘樂報時陀飛輪腕表，搭載寶格麗BVL 428機芯，具鐘樂三鎚三問報時功能，但整支表的厚度僅12.83mm，兼具美觀與功能的鏤空鈦金屬中層表殼的設計，可讓報時的聲響更加悅耳宏亮。