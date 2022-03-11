今天籃網前進76人主場展開對決，這場比賽受到廣大注目，因為是哈登(James Harden)和班西蒙斯(Ben Simmons)被交易後兩隊首次碰頭，結果籃網以129：100狂電對手，厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)表現突出，反倒是前陣子如魚得水的哈登大失常，遭到球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley)批評。

Charles Barkley deadass gotta be the biggest Timberwolves hater among the media this year https://t.co/RRVadmhfhk — 🐺 NEW ERA (38-29) (@WolvesGotNext) March 11, 2022

哈登今天上場28分鐘，只拿下11分6籃板5助攻2抄截，整體投籃命中率17.6%，進了3記外線和2顆罰球，此外2分球10投中0，相當悽慘，他也創造一項悲慘紀錄，成為本季第二個在單場比賽中2分球10中0的球員，另一位則是湖人的韋斯布魯克(Russell Westbrook)。

"That's the knock on James. Will he show up in the big game?"@SHAQ and Chuck weren't pleased with Harden's play in the first half. pic.twitter.com/t66IN9troh — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 11, 2022

而巴克利對此看不下去說：「他過去會在關鍵比賽中消失，今天的表現沒讓我們忘掉此事，你可以打得不夠出色，但不能那麼爛！球星拿那麼多錢，球隊不是為了讓你去打贏灰狼或尼克的，得在今天這種比賽中拿出表現。」但也有網友反應，巴克利對灰狼不太尊重，畢竟他們戰績並不差。

Charles Barkley’s disrespect of The Timberwolves is so annoying. — Sean (38-29) (@Seanxsolo) March 11, 2022

而哈登和厄文的對決也是本場比賽一大看點，這次厄文可說是大獲全勝，除了在進攻端展現及格實力，還鎖死哈登，厄文本場比賽防守哈登時讓對方7投僅1中，完全用場上表現來證明自己，此外杜蘭特砍下25分14籃板7助攻全能成績，命中率高達58.8%。