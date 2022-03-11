【LIVE直播】人大今閉幕！俄烏戰爭議題成焦點 總理李克強發表談話

中美關係自從上一屆川普政府以來持續緊張，拜登總統上台後也未見改善。未來中美關係將如何發展？中國國務院總理李克強今天（11日）在中外記者會中回覆：既然中美雙方自50年前互相打開大門，門就不應再關上，更不能脫鈎。

今天（11日）上午大陸全國人大閉幕後，大陸國務院總理李克強10時15分在北京人民大會堂三樓金色大廳出席中外記者會並回答中外記者提問。彭博社記者提問：「50年前，美國總統尼克森對中國的訪問開啟了美國對華接觸的時代，去年拜登政府宣佈這一時代已經結束，美中兩國現在正進入激烈競爭的時期。您是否同意這一評價？禁止在華銷售美國的半導體以及禁止中國企業在美上市這樣的情形，會不會變得越來越常見呢？」

李克強表示，50年前，中美兩國打破堅冰，開啟了關係正常化航程。半個世紀過去了，兩國關係雖然時有磕磕碰碰，但一直是向前發展的。

李克強表示，中方還是希望，雙方按照兩國元首去年年底網路視訊會晤達成的共識，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切。還是要多對話、多溝通。「既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鈎。」

李克強指出，中美是聯合國安理會常任理事國，也是世界上最大的發展中國家和最大的發達國家。處理好彼此的關係，事關兩國人民的福祉。當前不少全球性的挑戰都需要中美兩國開展合作、共同應對。應該說，中美合作對兩國、對世界都有益。

李克強坦言，當然中美兩國社會制度、歷史文化、發展階段都存在著很大的差異，有分歧也是難免的。但中方認為，合作應當是主流，因為世界和平與發展依賴於合作。即使中美在經貿領域有市場競爭，那也應該是良性、公平的競爭。

李克強舉統計數據為例指出，去年，中美兩國貿易額超過7500億美元，比前年增長了近三成。「這說明什麼？中美合作領域是廣闊的，是有巨大潛力的。」如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益。中方願同美方一道擇寬處行，謀長久利。