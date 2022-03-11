2014年自臉書社群起家的「寵愛女人」二手精品平台，現已成為目前台灣唯一專注於二手精品交易，並於二手產業界扮演著精品公平交易監督的角色。將於3/25、26、27連續3天，在台北市大院子舉辦實體精品展售活動，現場將有100多個精品包展售，如Hermes、柏金包、凱莉包、香奈兒、GUCCI、LV、Dior精品服飾、精品翡翠珠寶等，預料將吸引精品迷參觀選購。

寵愛女人精品公司執行長陳匯敏表示，寵愛女人核心精神是希望為台灣建立一個公平、公正透明的交易平台，更是要延續國際品牌的價值，「精品之所以稱為精品，因為那是可以傳承的。」

陳匯敏說，時尚、精品、聚是這次活動的主旨，寵愛女人精品平台為落實生活美學及增加更真實體驗，邀請了多家二手社群中優質賣家及精品業者，如京辰精品、妹妹Boutique精品到現場展售及拍賣，當天提供線上直播拍賣，以及留日服裝設計大師吳博仁高級手工訂製服模特兒走秀。

另有Death NYC 版畫展售、文創藝術品展售等，寵愛女人精品平台邀請大家親自來感受精品的美好，與來一場悠閒與豐富的生活美學精品之旅。

3/25、26、27三天的精品展售會，地點在台北市和平東路大院子（前海軍招待所），當天活動除了拍賣展售外，若民眾有二手精品包寄賣及買包需求，當天業者均提供寄賣及收購服務，台灣區Entrupy鑑定單位也在此提供服務。