大陸央視新聞用戶端11日報導，中國國家主席習近平3月10日致電尹錫悅，祝賀他當選韓國總統。

習近平指出，中韓互為近鄰和重要合作夥伴。建交以來，中韓關係快速發展，給兩國人民帶來實實在在的利益，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。今年是中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義。中方願同韓方秉持建交初心，深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，造福兩國和兩國人民。

陸媒報導，2021年11月，尹錫悅在與中國駐韓國大使邢海明會面時曾表示，如果當選，將努力推動韓中雙邊關係繼續提質升級。韓中兩國有著悠久的交往歷史，也是彼此重要的交易夥伴。

在尹錫悅當選韓國總統不到24小時，中國外交部發言人趙立堅表示，「中方對尹錫悅先生當選韓國新一屆總統表示祝賀。」中韓兩國是搬不走的鄰居，也是相互離不開的重要合作夥伴。今年是中韓建交30周年，30年來，中韓關係實現快速發展，給兩國和兩國人民帶來了實實在在的利益，也為促進地區和平與發展作出了積極貢獻。「我們願同韓方共同努力，以建交30周年為契機，推動兩國關係健康穩定發展，更好地造福兩國人民。