行政院原住民委員會2018年在「南島民族論壇」開幕儀式中，表演阿美族奇美部落勇士舞，事後被部落認為未經授權擅自表演，侵害原住民智慧創作人格權與財產權，因此提告請求國家賠償300萬元，台北地院11日宣判，判決奇美部落敗訴。全案可上訴。

2018年8月1日原住民族日，原民會在圓山大飯店舉辦的南島民族論壇開幕式中，由原住民族文化發展中心委由優利公司舞團，表演奇美部落的勇士舞作為開場，當時包括總統蔡英文、馬紹爾群島共和國總統海妮等貴賓都一同出席。

奇美部落事發主張，勇士舞屬神聖儀式，是部落鮮明的文化象徵，且歌舞、服飾都在2018年4月間獲得原民會認定登記，公告取得傳統智慧創作專用權，但原民會卻在未經部落授權同意下，任由舞者穿著奇美部落勇士服飾表演歌舞，已侵害奇美部落傳統智慧創作專用權，因此向原民會、原民文化發展中心和優利公司提告求償。

但原民會主張，演出奇美部落勇士舞是在合理使用範圍內，部落感受不佳是雙方對法令解讀和溝通認知的差異，未來原住民族文化發展中心展演勇士舞會與部落聯繫以示尊重。