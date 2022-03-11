星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、天蠍座、金牛座專出好女孩，她們重視朋友和戀人，願意為了在乎的人全心全意付出，就算犧牲自己也無所謂。

▍1.雙魚座

雙魚女很貼心，非常在乎周遭的人，甚至會為了顧及大家的感受，而讓自己受委屈，寧願吃虧也不想傷害任何人，她們對朋友也非常寬容，只要不要踩到她的地雷，基本上做什麼過分的事情也能被原諒。雙魚女心思細膩，而且很感性，談戀愛時會全心全意投入，眼裡只有另一半的存在，盡心盡力付出不求回報，是大家公認的好女孩。

▍2.天蠍座

天蠍女平常習慣跟其他人保持距離，有些人會以為她們高傲、難相處，其實這只是因為她們防備心重，總要經過長時間的觀察，確認對方值得信任，才願意卸下心防，與對方交心。一旦被天蠍女視為朋友或戀人，就會發現她們其實很黏人，而且非常專情，只要認定一個人，就會不計代價付出一切，就算遇到其他更優秀的對象也不會動搖她們的感情，只要稍微回應她們，就能收到加倍回報，非常重感情。

▍3.金牛座

金牛女比較不擅長表達，總要花很長的時間跟人混熟，有些人會誤以為她們很冷淡，其實深入認識就會發現她們非常值得深交。金牛女性格耿直，沒什麼心機，內心有什麼想法就會坦承說出口，不會刻意隱瞞，當她們重視一個人，會把對方隨時放在心上，什麼事情都幫對方考慮，她們很有責任感，認為讓朋友或戀人過得更好是自己該做的事，因此會主動幫忙分憂解勞，個性很認真，身邊若有這樣的好女孩將會非常幸福。