麗寶集團旗下名軒開發公司和高雄首宗捷運04站土地聯合開發案，今（11）日上午舉行動土典禮，總投資金額約32.81億元，將興建地下4層、地上23層的Ａ級智慧地標型商辦大樓，預估開發建物總權值61億元，市府依法將分配權益價值約27.88億元，預計2025年完工。

高雄市副市長林欽榮致詞時表示，「捷運四線齊發，正努力整合捷運出口周邊土地，辦理聯合開發是符合TOD都市發展趨勢的政策」，這是10年來磨一劍。

林欽榮指出，四線齊發包括捷運綠線、全面動工的岡山路竹線，林欽榮笑笑表示，連台北市環線都還沒發包，兩線發包後，接下來是黃線，這條線非常關鍵，因為有6個行政區，110萬人口，黃線必須在年底發包，還有第4條線就是小港林園線，4線共計2377億元，中央挹注1351億元，市府要自籌1025億，沒有票箱收入，就必須靠土地聯合開發案，產業鏈需要企業總部和分公司，四線齊發之後，往後就是新的一頁，高雄要翻轉自己。

高捷橘線04站土地開發今天上午舉行動土典禮，副市長林欽榮(左)和麗寶集團董事長吳寶田在動土典禮前祈求開工順利。（石秀華攝）

麗寶集團董事長吳寶田致詞時表示，該棟大樓以「健康、智慧、永續」的主軸概念興建，名軒開發董事長吳泓瑩則表示，該棟大樓結合智慧、防疫、健康、節能的後疫情建築設計理念，興建地上23層樓、地下4層樓、地上純鋼骨結構複合地標型商辦大樓。空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及A級商業辦公等空間，總投資金額約32.81億元，預估開發建物總權值約61億元，市府依法將分配權益價值約27.88億元。

記者訪查該件開發案的周圍辦公大樓，有辦公大樓的每坪租金約500元，9成滿，但仍有不少辦公大樓放空。