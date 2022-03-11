國民黨主席朱立倫11日出席桃園市歷屆鄉鎮長聯誼餐會，外界詢問高雄是否藍白合，朱立倫則說，不管高雄、嘉義、台南、屏東，這些相對困難區域，都會透過各種方式，找出在地最適合候選人，都不排除在野勢力合作。

媒體詢問，中常委選舉問題，中廣董事長趙少康說換選票都知情、卻擺爛不作為，要求國民黨自清門戶、改選、凍結中常會。朱立倫說，第一個，最重要是黨內要改革，一定全力以赴，盡快、盡速，就現有中常委選舉制度修改能更符合民意，公職能夠過半，人數能夠減少。他也提到，為了防弊，分區選舉會很快推出。他也說，換票將依照黨章黨規嚴格調查、查辦到底，司法是最後手段。

趙少康也說，要參考南韓在野合作，拉下執政黨。他說，除了恭賀最大在野黨尹錫悅當選韓國大統領外。也從中看到，韓國執政黨因為房價、物價高漲，現有經濟處理不好，民怨很深，也有擁核、反核不同聲音，因此執政黨無法獲得民眾認同。朱提到，韓國借鏡就是，做不好就換人，國民黨也將秉持在野精神，團結所有在野力量，獲得民眾支持。

媒體又問，桃園市長的人選外界說羅智強是強棒 但黨內也有人屬意蘇俊賓，朱立倫說，羅剛剛全國走透透，很多桃園鄉親歡迎他，要到桃園一步一腳印走。他說，說不定羅智強哪天也去高雄、屏東走走，因為上次鼓勵他要走到墾丁。朱表示，相信這樣腳踏實地傾聽民意是好事，至於桃園市長選舉，會秉持黨內決議，協調一位最有民意基礎，最能代表桃園未來的候選人，畢竟桃園是我的家。

此外外界關心高雄在野勢力，會不會藍白合？朱立倫則說，不管高雄、嘉義、台南、屏東，這些相對困難區域，都會透過各種方式，找出在地最適合候選人，沒限制一定要國民黨籍，也不排除在野勢力合作。

立委吳斯懷說南韓裝反飛彈系統是挑釁中國 ，朱立倫說，南北韓局勢跟台海局勢完全不同，南韓保持戰略性的強勢是有必要的，相信我們不需要針對南韓軍事部署，有太多意見。但我們堅定，中華民國保有國防自主、強力國防是必要的。