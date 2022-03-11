南投縣中寮鄉671茶花園園主呂伯村，因熱愛紫色在自家茶園種植「錫葉藤」，原只種植一株想自己觀賞，沒想到20年過去長成近80公尺錫葉藤花牆，呂伯村說，其實他不只種植錫葉藤，裡面還有其他紫色植物，今年因氣候分散開花，沒有像過去會炸開，但還是很美，預計能開到3月中旬。

呂伯村說，民眾到訪車子亂停影響交通，他有點在意，去年將長出園出橫跨到馬路的錫葉藤都砍除，希望想拍照的遊客都能進到裡面，這樣才安全。（吳建輝攝）

671茶花園就位在中寮鄉永芳村長源隧道口處，開車經過就能看到長達80公尺的紫色錫葉藤花牆，但因為過去賞花車潮不斷，時常有民眾占用車道，呂伯村認為勸導無效，因此將花全部推向牆內，減少民眾站在車道外拍照危險舉動，現在民眾只能進到園區內，才能拍到絢麗壯闊的花牆。

呂伯村強調，雖然砍掉一些但園區內的錫葉藤還是很多，呼籲到訪的遊客注意自身安全，將車輛停好不要逗留在馬路，隨時歡迎喜歡紫色錫葉藤的朋友，一起到中寮賞花。（吳建輝攝）

64歲的呂伯村表示，年輕時從南投到國姓搬到台中打拚開設輪胎工廠，40幾歲就開始規劃退休生活，後來在中寮買地種種茶花，因為喜歡紫色所以引進「錫葉藤」，沒想到無心插柳20年過去，變成一大片花牆，還變成民眾朝聖的景點，他自己也相當訝異。

呂伯村說，從退休大叔到現在已經老了，原本只是想種給自己看，但現在每天都有來自各地遊客朝聖，陪他聊天看花，這種半退休的生活也算是愜意，只是民眾到訪車子亂停影響交通，他有點在意，去年將長出園出橫跨到馬路的錫葉藤都砍除，希望想拍照的遊客都能進到裡面，這樣才安全。

呂伯村說，其實他不只種植錫葉藤，裡面還有其他紫色植物，今年因氣候分散開花，沒有像過去會炸開，但還是很美，預計能開到3月中旬。（吳建輝攝）

呂伯村強調，雖然砍掉一些但園區內的錫葉藤還是很多，呼籲到訪的遊客注意自身安全，將車輛停好不要逗留在馬路，隨時歡迎喜歡紫色錫葉藤的朋友，一起到中寮賞花。