111年新北市全國青年盃田徑公開賽來到最終日賽程，「台灣最速男」楊俊瀚在公開男子組200公尺決賽跑出20秒79摘金，雖然天氣炎熱加上賽程延誤，但他仍按部就班做好準備，「國際賽也可能發生，這是很好的學習經驗。」

楊俊瀚今年開季狀態絕佳，日前的100公尺決賽飆出10秒04，雖然因為超風速無法列入全國紀錄，但好成績也讓他信心大增。來到200公尺賽場，楊俊瀚昨天在預賽跑出20秒93，今天決賽則衝出20秒79。

「雖然這2天成績沒有很滿意，但有達到最初設定，跑得比預賽快。」今天天氣炎熱加上賽程延誤超過40分鐘，多少影響到楊俊瀚備戰的心情，但他認為這樣的情況國際賽也會碰到，需要快速去反應狀況，調整熱身狀態，「還是要按部就班把熱身做完，時間是可控的，最重要的是調適好心情。」

近年來受到疫情影響，不少國際賽都紛紛取消，少了與各國好手較勁的機會，只能待在國內訓練讓選手難免覺得枯燥乏味，但好在國內疫情趨緩，賽事也陸續恢復，接下來在亞運前，楊俊瀚預計去日本參賽，以賽代訓把狀態持續拉高。