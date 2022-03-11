國人何時能出國旅遊仍然未知，交通部觀光局繼續把國旅列為首要推動目標，交通部觀光局長張錫聰指出，未來旅遊業人員都會需要防疫相關技能，因此與業界籌畫課程中，預計下個月開始會有內容出爐，包括導遊領隊、產品包裝人員等，都要先來受訓。

張錫聰表示，旅遊業一直以來看的是國境解封與疫情穩定控制情形，而台灣疫情穩定，因此國旅還是業界與觀光局當前的重點，包括國旅券行銷、請旅行社包裝特色國旅產品等，許多特色遊程會在下半年推出。

他也強調，旅行社無論是迎接外國旅客來，或是帶旅客出國玩，大家都在準備，而沒辦法出國的期間，希望業者盡量在國內找到好的景點，讓旅客發現台灣越來越好玩。

據統計，公告實施減少工時的旅行社有1265家、員工數為8899人，外界好奇，旅行社何時可以大舉招回從業人員，為解封做準備？張錫聰說，旅遊業從業人員未來都需要融入防疫專業技能，因此要接受講習訓練，觀光局與業界已在籌畫課程，下個月開始，陸續開始相關課程訓練，包括疫後開發路線、產品包裝、導遊、領隊等都要受訓，下一季將有相關計畫的研擬。

觀光局今舉辦「111年度觀光旅遊宣導周記者會」，提醒旅客「安全」是旅遊品質的根本，選擇合法旅行社、合法旅宿及合法交通工具是基本，另無論是在遊樂園、風景區或是各式水域，都有警示或安全指引，呼籲旅客一起遵守規定，做到快樂出遊、平安回家。