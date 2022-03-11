「不想下跪乞求」烏總統認將對俄妥協 已對加入北約失去興趣

烏克蘭總統澤倫斯基8日接受美國廣播公司（ABC）專訪表示，準備好與俄羅斯談判但誓言不會投降。他坦承已對加入北大西洋公約組織（NATO）的議題「失去興趣」。對此，港媒直言，烏克蘭總統放棄加入北約，形同蔡政府認了一中，這對不斷渲染「烏克蘭奮勇抗敵」並藉此大內宣的蔡政府而言相當難堪，蔡政府恐難收拾這場「失落的宣傳戰」。

香港媒體《中評社》今日（11）評論認為，俄烏戰爭在澤倫斯基說出「對加入北約失去興趣」後，應已接近尾聲。可預測這場戰爭，最終將以烏克蘭放棄加入北約換得停戰；若在二週前烏克蘭就做成這項決定，就不會有這場戰爭，也不會造成慘痛的傷害。

評論指出，蔡政府否認「今日烏克蘭，明日台灣」，不斷強調台灣與烏克蘭有很大的不同，但有不少民意都將俄烏局勢與兩岸關係類比，認為這場戰爭給台灣最大啟示，就是「該如何防止戰爭」。

評論寫道，行政院院長蘇貞昌日前在立法院拍桌嗆國民黨立委「投降主義可恥」，並盛讚烏克蘭老婦拿木槍準備抗敵，就如同他說拿掃巴也要拚。然而俄烏戰爭打到現在，未見綠營討論該如何防止兩岸開戰，卻只見鋪天蓋地的大內宣。烏克蘭總統放棄加入北約，形同蔡政府認了一中，即綠營口中所謂的「投降」，這對不斷渲染「烏克蘭奮勇抗敵」的蔡政府而言，無疑是尷尬局面；當戰事落幕，蔡政府要怎收尾這場失落的宣傳戰？又要如何挽回「史上最硬教召」所得罪的選票？