不少學生與家長在學測成績出爐後，因選校選系忙得焦頭爛額。一名網友認為理工科薪資普遍不錯，與其拚命考進台大冷門科系，不如去其他學校念理工科，這樣畢業以後還能拿不錯的薪資，引發網友討論，雖說為選校而念某個系不好，但若能成為冷門科系的頂尖人才，那總會有出路的。

一名網友昨在PTT上發文表示，最近這幾年台灣科技業人才荒，他發現理工科畢業的人，薪水通常都很不錯，比較厲害一點的人可以挑戰去美國矽谷工作，能力普通一點的人則可以去台積電或聯發科工作，月薪通常都有5到6萬元。

該網友指出，如果去台大念冷門科系或是文組相關系所，畢業以後的薪水可能也不會太高，除非能擠進科技業裡面工作，與其這樣，還不如一開始就去念理工科系。

貼文引起網友討論，「再冷門的工作，只要是頂尖者都有搞頭」、「選校進冷門系幾乎鐵死的，除非你是萬中選一」、「台大地質 vs 逢甲電機，後者進台積電工作的機率高很多」、「家裡沒錢還硬要讀台大文組，真的不如去科大電機」。

不過，也有網友持不同意見說，雖然說為了選學校而讀某個科系不太好，但台大又不太一樣了，畢竟是台灣的頂大，通常就算是冷門科系，幾乎都是巔峰的存在。「知道外商公司的行銷門面，通常都是台大文組嗎？」、「台大在冷門領域通常也是頂」。