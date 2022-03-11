經濟部長王美花表示，303大停電的原因是人為疏失，非缺電，就像一座水庫，水庫裡有水，但因水庫的水管破掉，以致於有水也送不出去。

由於興達電廠人為疏失造成停電，王美花指出，確實是因操作的嚴重錯誤，導致發生這麼大的事故，再波及到後續網內保護機制及電網、廠網之間的保護機制，現在也針對電網部分的保護大力改善。

王美花強調，供電能力和電網韌性，兩個要一起積極處理。