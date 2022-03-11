美國周四公布2月消費者物價指數（CPI）月增0.8%、年增7.9%，略高於市場預期，年增幅度達到近40年來的高點。由於通貨膨脹壓力仍高，美股四大指數皆墨，亞股也紛紛走跌。對於不斷攀高的通膨數據，有專家認為，由於俄烏爆發衝突，導致能源和大宗商品的價格大幅上漲，代表通膨數據還沒到達高峰，高通貨膨脹持續的時間也會比原先的更長，而聯準會有高機率在下周升息1碼。

路透社報導，投資組合管理分析和指數服務供應商Qontigo董事總經理Melissa Brown認為，我們已經達到好的通貨膨脹與壞的通貨膨脹之間的臨界點，通貨膨脹數據將會使波動性升高，而當高波動性出現，通常會趕走投資者。

研究機構Ned Davis Research高級經濟學家Veneta Dimitrova認為，「由於烏克蘭與俄羅斯的衝突，會導致能源和大宗商品市場價格大幅上漲，因此很有可能需要更長的時間才能達到通貨膨脹的高峰。」

Veneta Dimitrova補充說道，目前種種情況代表，更高的通貨膨脹環境將持續更長時間，且鑒於所有地緣政治的不確定性與市場波動，聯準會未來的政策道路會是相當危險的。此外，她也預測聯準會在下周的貨幣政策會議（FOMC）結束時，聯準會宣布升息1碼（0.25%）。

報導指出，除了美國有極高機率會在下周升息，歐洲央行也加快縮減寬鬆經濟政策的腳步，歐洲央行已宣布，今年夏天將停止向金融市場注入資金，為加息做準備。顯然當局對於通貨膨脹數據的擔憂，已經超過對俄羅斯入侵烏克蘭的焦慮。