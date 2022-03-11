新光三越百貨公司台中店財務課去年8月間因業務輪動，交接時全面盤點金庫紙鈔、硬幣，赫然發現短缺150萬元，調查追出竊賊竟是20年財務課資深員工李女，她自2018年6月起每月輪值顧客兌幣台，進入金庫換錢時，都趁機竊走2萬至3萬元不等，李女到案坦承犯案，侵占款項均已歸還。台中地檢署依侵佔罪將她起訴。

45歲的李女自2001年起就擔任百貨公司台中店財務課員，2012年1月底擔任出納人員。出納人員必須輪值兌幣櫃台，依規定兌幣台必須維持硬幣及紙鈔共150萬元，提供顧客兌換，若總金額不足150萬元，輪值人員填寫兌換後，由警衛開啟大門後，即可單獨進入金庫，而當天下午5時進行工作交接時，接班人要進行清點及核對。

但因零錢沈重，課員為求便利，都沒有依規定全面清點，在紙鈔部分，只將前排紙鈔往後推，查看是否排放緊實；而零錢部分，只有清點零錢籃數，就呈報課長及店長簽核。

李女在2018年6月間發生財務困難，她每月輪值兌幣台時，藉機佯裝換錢單獨進入金庫，趁機直接拿走置放後排紙鈔或硬幣，每月侵占2萬元至3萬不等。

直到財務課在2021年8月間進行業務輪動，經辦人及新承接人清點金庫硬幣時，發現50元的零錢籃短缺70萬元，驚覺事態嚴重非同小可，進行內部調查及全面清點金庫，發現共短缺150萬元，包括有50元硬幣70萬元、百元鈔30萬元及顧客保留款50萬元等。

經財務課人員追問李女，她坦承犯行，在警詢及偵訊時也認罪，並將侵占的150萬元歸還公司。