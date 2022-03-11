【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

本土「加零」僅維持1天，中央流行疫情指揮中心今天宣布新增7例本土個案，境外個案數仍居高不下，共新增75例。本土個案分布縣市為台南4例、台北2例、新北1例，其中雙北個案為感染源待釐清；另確診個案無新增死亡。

今增本土個案為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。指揮中心發言人莊人祥說，7例本土分別為新北市1例、台北市2例、台南市4例。其中台南的4個案例都與鹽水家族群聚有關聯。北部的3名個案則有關聯，但感染源尚不明。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)、美國及印尼(各4例)、香港(3例)、荷蘭、韓國、新加坡、菲律賓及緬甸(各2例)、衣索比亞、墨西哥、巴西、日本、英國、澳大利亞、瑞士及西班牙(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年2月18日至3月10日。

莊人祥表示，境外移入個案居高不下，近日連兩天新增74和82例，今天再增加75例，其中45例為落地採檢，30例為居家檢疫採檢陽性。莊人祥表示，昨天（10）共19航班落地採檢，共檢驗1311人，45人陽性，陽性率3.43％。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,163例確診，分別為5,627例境外移入，15,482例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例死亡，其中有839例本土、14例為境外移入。