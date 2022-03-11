南投林區管理處處長李政賢表示，林管處共準備1萬2000株苗木，都是適合居家栽種的樹種，盼更多民眾響應，一起減緩暖化。（吳建輝攝）

前人種樹後人乘涼，12日就是一年一度的植樹節，南投林管處延續傳統，在植樹節前夕舉辦捐發票換花苗活動，一共發放包括金毛杜鵑、小葉赤楠等6種台灣原生種苗木，南投林區管理處處長李政賢表示，林管處共準備1萬2000株苗木，都是適合居家栽種的樹種，盼更多民眾響應，一起減緩暖化。

為了迎接植樹節，各地紛紛推出活動送樹苗，南投林管處11日在林管處前廣場，以及轄屬5個工作站銅幣辦理「『碳循』原生種 捐發票換花苗」活動，吸引許多熱愛植栽與想做愛心的民眾響應，紛紛從家裡拿出收集來的發票，到現場兌換苗木。

李政賢表示，空氣中的碳就像水一樣，藉由移動形成所謂的「碳循環」，樹木就有可將空氣中的二氧化碳，固定在木材中的功能，因此能抵減二氧化碳排放量，達到減緩地球暖化的功能，今年所準備的苗木都是適合中部地區居家栽種的樹種，歡迎所有民眾拿著發票到指定地點兌換。

李政賢還說，發放的金毛杜鵑、小葉赤楠、山黃梔、桃金孃、呂宋莢迷及竹柏，都是台灣原生種苗木，其中發送的呂宋莢迷是林管處人員從林班採集而來的優良種子所培育，是極佳的蜜源植物及插花材料，希望民眾領回後可以好好培育，讓生長良好的樹木發揮最佳固碳效果。