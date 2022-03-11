俄烏衝突持續延燒，大陸也被掃到颱風尾，由於北京政府不跟進歐美制裁俄羅斯，美國證券交易委員會（SEC）點名5家陸企，可能成為首批自美下市的中概股，消息一出中概股集體大跳水，盤中有40檔個股跌幅逾10%，上證指數跌幅應聲下挫，目前大跌逾2%、暫報3224點。財信傳媒董事長謝金河對此表示，陸企股價紛紛倒下，這是大陸經濟潛在的一個大變數，今年經濟成長「保五」恐怕會有很大的難度。

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，俄羅斯入侵烏克蘭造成金融市場巨幅震盪，全球股市重挫，除了俄羅斯股市暫停交易，美國科技股大跌外，最慘烈的是中國在美國，香港上市的企業。回顧昨晚美國道瓊工業指數下跌逾百點，尤其是在美國掛牌的中概股哀號遍野，其中愛奇藝重挫逾20%，從最高46.23跌到2.94美元，跌幅93.46%；京東，拚多多都重挫15%以上，在共同富裕中捐款最積極的拼多多，股價從212.59跌到35.02美元，跌幅83.53%，京東也接近腰斬等級。

其他像是阿里巴巴股價重挫8%，寫下90.82美元的紀錄，股價從319.32美元跌下來，已經跌掉7成；被迫交出APP的滴滴打車從18.01跌到3.33美元，跌幅81.5%，其他如滿幫(YMM)，歡聚時代(YY)，微博(WB)等跌幅也都十分慘重。

另外在香港上市的騰訊股價也從775.5跌到370港元，跌幅53%，小米從35.9跌到12.74港元，跌64.5%，美團從460跌到139.3港元，跌幅正好70%，最慘的嗶哩嗶哩從1052殺到166.4港元，跌84%，這次被列入限制名單的藥明生物更是從248跌到50.25港元。

謝金河強調，大多數陸企股價輕者跌5、6成，重的跌8、9成，現在市值萎縮，競爭力也節節敗退，像阿里巴巴市值從8679.69億美元墜落到剩下2468億美元，阿里的擴張力道大大受限，小米市值剩下4681億港元，已經比台灣的鴻海小了。

大市值企業代表的是一個國家產業的競爭力，過去代表大陸在全球攻城掠地的企業，在過去的一年，股價紛紛倒下，謝金河認為，這是大陸經濟潛在的一個大變數，今年經濟保5會有很大的難度。