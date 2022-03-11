高雄西苓雅社區照護站又多了一個新據點，「樂活苓雅日間照顧中心」11日開幕營運，藉著專科型醫療體系創新一條龍服務，復健師還提供專業的運動課程，強化對銀髮族的照顧。

「樂活苓雅日照中心」每週一三五提供遊戲、復健運動、點心製作、美術才藝課程，多元課程強化長者的腦力和體力。課程持續開課中，希望吸引更多銀髮族到高雄定居，退休養老、享樂活。

中心表示，從樂齡學堂的經驗出發，為長輩學員們帶來成長與喜悅。隨著銀髮族人口日益增加，為滿足長輩的多元照顧需求，希望讓長輩們除了自己的家之外，在社區能有和家一般舒適的暫歇處。

開幕式上，樂齡學員們特地表演「彈力帶」及大合唱，兒孫輩們也紛紛到場同樂，大夥兒笑開懷，和樂融融。

苓雅區公所區長陳進德表示，苓雅區高齡長者有3萬8000人，佔人口數20％，仰賴各里長的關懷與轉介，協助有需求的長者找到合適的日照中心。市議員郭建盟表示，日本高齡化社會是台灣的借鏡，日本有「介護保險」，台灣則有「長照保險」，但人力與資源均不足，所以社區照護點的角色很重要。

中心表示，只要符合長照2.0評估的老人家，都歡迎來此學習、玩遊戲及健康促進，同時也接受自費報名，可選擇全日或半日參加。