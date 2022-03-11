迎接國境解封，衛福部長陳時中11日上午在立法院備詢前透露解封政策在1個月後有望明朗，我國觀光業也動起來，準備迎接旅遊商機。觀光局長張錫聰表示，下個月開始針對觀光從業人員會陸續開始有訓練課程。

張錫聰11日上午出席觀光旅遊宣導周記者會後受訪表示，國旅是現在的發展重點，希望不能出國的時候，在國內發展優良景點，等到國境解封，可以啟動各項機制，包括入出境旅客的保險機制及雙方權益保障措施等措施。

他也說，跨境旅遊會先從入境旅遊開始，觀光局陸續有跟觀光業界代表開會，希望未來規劃會讓旅客安心、平安，特別是疫情趨緩、國境逐漸解封之際，不管是未來國際旅客、本國旅客都要注意安全指引。

根據觀光局資料，3月1日公告合計有1,265家(含分公司)旅行社實施無薪假，共有8,899人。

媒體詢問因為疫情陸續離開旅遊業的從業人員，業者何時可以請他們回工作崗位？張錫聰說，不管疫情過後或是疫情中，旅遊業者要先把從業人員融入防疫技能，觀光局跟業界會籌劃新的課程還有相關訓練計劃，應該在下個月開始陸陸續續招回導遊、領隊等先做課程訓練，儲備發展疫後觀光行程。

交通部觀光局自2017年開始把每年3月的第3周訂為「旅遊安全宣導周」，張錫聰表示，安全是旅遊品質的基礎，分成4個面向，有景區旅遊安全升級、旅宿安全升級、遊程安全升級、好行安全升級。