新北市政府今成立「新北技職奪金青年團」邀請歷年曾獲金手獎選手組成青年團，帶領學弟妹在未來技能與技藝競賽中再創佳績。新北市長侯友宜今日與110學年度得獎學生暢談，未來也將在國中舉辦系列校園講座分享與傳承競賽經驗，期待學弟妹培養專業技能，打造新北奪金最強戰隊。

侯友宜說，教育部每年舉辦全國高級中等學校技藝競賽，受各校高度重視，獲獎後將可參加四技二專升學的技優管道，爭取擠身優質科技大學機會。

侯友宜說，新北學生在110學年度囊括42位金手獎，其中9名勇奪金手第一名，冠軍數創新高，110年全國技能競賽更有55名學生得獎，在青少年組網頁技術、商務軟體設計、平面設計技術及青年組汽車板金等職類包辦所有獎項，成績領先全國。

教育局說，今日成立的「技藝(能)競賽奪金青年團」，有新北高工塗家和等7名於國際技能競賽獲獎選手，以及葉家均等3名第46屆國際技能競賽正取國手，後續將由歷年國際技能競賽獲獎選手及第46屆國際技能競賽正取國手擔任菁英團員，帶領金手獎種子團員，進入國中母校及校園舉辦系列講座，分享傳承競賽經驗並鼓勵國中生適性發展，尋找自身優勢能力。

新北高工模具科黃建宏同學表示，從小最愛動手做東西、拼裝樂高積木，看到機器就像看到新玩具，也懷抱著「模具是工業之母」的想法及「做出一台車」初衷進入模具科就讀，感謝學校師長提供充足資源讓自己朝夢想邁進。

教育局表示，希望透過奪金青年團學長姐經驗傳承，期勉選手持續在專業中展現熱情與自信，努力朝理想邁進。