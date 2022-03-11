全台昨天難得零確診，台南市今天再傳出新增4人確診病例。據了解，新增確診者是鹽水家族傳播鏈，該起傳播鏈目前已增加至15例。而9日首傳院內感染，目前則無擴大跡象，台南市衛生局連日擴大匡列採檢，截止昨天篩檢2127人都是陰性，市長黃偉哲今早前往視察鹽水快篩站，下午3點加開防疫記者會說明疫情發展。

台南這一波疫情始於台南鹽水家族成員參加宮廟旅遊團，先造成鹽水家族5人確診，家族中的四姊夫案20974被匡列隔離前，搭醫院接駁專車前往復健，8日再增同車4起確診，9日再傳醫院2例，更將疫情燒往醫院，昨天零確診，今天再傳新增4例，截至今天該起傳播鏈累計達15例。

黃偉哲指出，初步篩檢醫事人員都呈現陰性，但現在也要擴大篩檢，因此，邀請里長跟社區做快篩，相關公司行號也可主動篩檢，領取快篩回工廠篩檢，讓可能的傳染鏈現形。他說，基本上，這波感染已篩檢8000多人，初步都還好，最重要的是篩檢跟打疫苗，希望這波疫情早日平息、早日再次加零。