「2022高雄AI智慧家電空調大展」11日起至14日在高雄巨蛋登場。（大會提供）

「2022高雄AI智慧家電空調大展」11日起至14日在高雄巨蛋登場。（大會提供）

南台灣年度規模最大「2022高雄AI智慧家電空調大展」11日起至14日在高雄巨蛋登場，有30大品牌、40家廠商、127格規模，力拚金虎年開春商機，另以「AI 智慧、科技、節能」為主軸，挑戰全通路最低價。

為鼓勵民眾購買節能家電，主辦的高雄市電器商業同業公會表示，除了原廠加碼回饋搭配政府退稅補助，大會還祭出家電購物金，因此現買現折最高可省1萬元；手上還有五倍券的民眾更得把握加碼優惠的最後機會。