義大利藍姓富商與詹姓空姐爭女案，富商委託律師跨海提告，指控空姐違反法院保護令，謊稱女兒護照遺失，申請補發後強行把女兒帶回台灣，涉嫌違反保護令、準略誘罪。台北地檢署原不起訴空姐，經高檢署再議發回，北檢二度不起訴，高檢署再度發回，11日北檢為此傳喚空姐開偵查庭續查，以釐清其中疑點。

富商是在2007年來台洽公時與空姐交往，兩人2014年生下一女，2017年底富商將女兒帶回義大利，但空姐不滿男方佯稱帶孩子回義大利過聖誕節，卻不遵守約定將女兒帶回台灣，2019年赴義大利探視女兒，因富商不肯交出女兒護照，空姐於是以護照遺失理由向外館申請補發，逕自帶女兒回台。

為了搶回女兒，富商跨海指控空姐謊稱護照遺失拐走女兒，涉嫌準略誘罪及違反保護令。先前檢察官認為，當時法院裁定遭女方抗告發回尚未確定，空姐沒有違反保護令犯意，且當時雙方都擁有親權，空姐幫女兒小孩補辦護照回台，富商仍與空姐保持聯繫，因此空姐沒有剝奪對男方行使親權，因此不起訴詹女。