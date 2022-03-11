新冠疫情自2020年發生以來，迄今已經2年多，中國嚴守「外防輸入、內防反彈」策略，嚴格實施「動態清零」政策，嚴格把關國境線，入境者都需要集中隔離21天、甚至28天。外媒關切，中國何時可開放國境？李克強表示，中國將根據疫情形勢變化，讓防控更加科學精準。

今天（11日）上午大陸全國人大閉幕後，大陸國務院總理李克強10時15分在北京人民大會堂三樓金色大廳出席中外記者會並回答中外記者提問。

西班牙埃菲社記者提問：疫情發生已經2年的時間了，在過去2年當中，中國基本是「關閉」，那麼中方現在是否考慮將自己目前的「動態清零」疫情防控政策變得更加可持續呢？是否有一個向世界「開放」的路線圖？

李克強指出，新冠病毒是人類共同的敵人，傳播2年了，病毒一直在變異，一些規律還需要深入研究，相應的像疫苗保護、有效藥物研發等也需要加強。國際社會當前還是要團結合作、守望相助，相互之間多一些理解和包容，努力為世界回歸正常共同創造條件。

李克強表示，中國一直統籌疫情防控和經濟社會發展，積極推動國際交往合作，中方會根據疫情的形勢變化和病毒的特點，使防控更加科學精準，保障人民生命健康，保障正常生產生活秩序，保障產業鏈供應鏈的安全。

李克強表示，疫情發生以來，我多次與國際組織負責人、跨國公司、企業家對話，他們都希望要保證必要的商務往來。中國已經開通了快捷通道和綠色通道，對一些關鍵環節的企業和項目，保障他們正常的生產經營。中國會不斷地積累經驗，及時應對可能發生的變化，逐步使物流、人流有序暢通起來。